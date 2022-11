Chiariello: “Fango sul Napoli lanciato dai cannoni del Nord”

Umberto Chiariello ritiene che fango sul Napoli viene lanciato dai cannoni del potere del Nord

Umberto Chiariello ha avvertito il Napoli che bisogna stare attenti alla macchina del fango lanciato dal potere del Nord. Il giornalista lo ha detto ai microfoni di Campania Sport, sulle frequenze di Canale 21: “Ora il tema qual è da parte della stampa e dei salotti del nord? ‘Dove sta scritto che il Napoli riprenderà così?’. Ma perché non vi domandate se le altre sapranno riprendere meglio di come hanno finito? Il Napoli non ha bisogno di niente, sono le altre ad avere i problemi! Il Napoli manda solo 5 giocatori al Mondiale, torneranno quasi tutti subito. Spalletti ha il controllo della situazione”.

