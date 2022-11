Inghilterra-Iran: quattordici minuti di recupero nel primo tempo, ecco il motivo

Inghilterra-Iran, nel primo tempo l’arbitro Claus ha concesso 14 minuti di recupero a causa dell’infortunio de portiere Beiranvand.

Il terribile scontro tra il portiere Beiranvand ed il compago di squadra Majid Hosseini ha richiesto l’immediato intervento sul terreno di gioco dei sanitari. Il portiere iraniano si è fatto medicare dai sanitari della sua squadra, ed ha tentato di rimanere in campo, ma dopo pochi istanti è stato costretto a lasciare il posto a Hossein Hosseini. Il portiere dell’Iran ha abbandonato il campo in barella dopo appena 19 minuti di gioco. Le cure al giocatore hanno richiesto molto tempo, per questo motivo l’arbitro Claus ha concesso 14 minuti di recupero durante il primo tempo della sfida tra Inghilterra e Iran.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma era impossibile per lui restare in campo dopo lo scontro durissimo con il compagno di squadra.

Beiranvand è uno degli sportivi più famosi al mondo. Nel 2016 è entrato ufficialmente nel Guinnes dei primati avendo effettuato (nel match dell’11 ottobre contro la Corea del Sud) il rinvio con le mani più lungo nella storia del calcio: un rilancio da 61,26 metri. La sfida Inghilterra-Iran è stata anticipata anche da una protesta dei giocatori iraniani, che non hanno contato l’inno nazionale.