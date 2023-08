Famiglia Mario Rui a Largo Maradona dopo il rinnovo col Napoli

Mario Rui ha fatto visita al murale di Maradona ai quartieri spagnoli dopo il rinnovo del calciatore col Napoli fino al 2026.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La famiglia di Mario Rui rende omaggio a Maradona dopo il rinnovo col Napoli.

Dopo l’attesa firma sul rinnovo contrattuale con il Napoli fino al 2026, la famiglia di Mario Rui ha reso omaggio a Diego Armando Maradona recandosi in visita al celebre murale dedicato al fuoriclasse argentino a Largo Maradona nei quartieri spagnoli.

La moglie del terzino portoghese, Renata Goncalves, si è fatta ritrarre assieme ai figli davanti al volto di Maradona, condividendo sui social le foto di una giornata speciale trascorsa a conoscere le bellezze di Napoli.

Un gesto molto gradito dai tanti tifosi azzurri, che hanno apprezzato l’iniziativa della famiglia di Mario Rui subito dopo l’ufficialità del prolungamento contrattuale del calciatore con il club partenopeo.

Un segnale d’amore verso i colori azzurri e un omaggio sentito a una leggenda come Maradona che resterà per sempre nel cuore di Napoli. Ora testa al campo per Mario Rui, pronto a dare ancora tanto alla causa azzurra.