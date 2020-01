Fabian Ruiz al Real Madrid, affare già a gennaio. Un indizio conferma l’indiscrezione

Fabian Ruiz al Real Madrid è la clamorosa indiscrezione lanciata da Repubblica. Il calciatore potrebbe lasciare il Napoli già nel mercato di gennaio.

L’arrivo di Diego Demme, ieri sbarcato in Italia, e quello imminente di Stanislav Lobotka rischia di spedire Fabian Ruiz in panchina. La corte del Real Madrid per lo spagnolo è spietata e da tempo si parla di un Florentino Perez pronto ad offrire tra i 70 e gli 80 milioni di euro per prendere subito il calciatore. Secondo quanto rivela Repubblica l’affare si potrebbe fare. Fabian Ruiz può andare al Real Madrid a gennaio, finestra di calciomercato in cui di solito i big di una squadra non si muovono. I problemi con il rinnovo di contratto, però, inducono il Napoli a fare delle riflessioni. Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe blindare, con una clausola da 180 milioni di euro ma fino ad ora l’accordo non è stato trovato.

Involuzione: a gennaio Fabian Ruiz al Real Madrid

Tra i calciatori coinvolti in un processo di involuzione c’è sicuramente Fabian Ruiz. Negli ultimi due mesi da potenziale fenomeno si è trasformato in un giocatore con poca grinta e poca corsa. Il talento c’è e si vede, ma se non connesso con la volontà di dominare serve a poco. A questo bisogna aggiungere i problemi che ha affrontato il Napoli negli ultimi mesi: dall’ammutinamento, passando per le multe. Fattori che possono incidere sulla testa di un calciatore di 23 anni. Così Fabian Ruiz al Real Madrid a gennaio si potrebbe fare, anche perché con l’arrivo dei due nuovi acquisti per lui si potrebbero aprire le porte della panchina. Nel primo periodo con Carlo Ancelotti ha fatto vedere cose egregie, poi ha subito un blocco e nemmeno il passaggio a Gattuso ha cambiato le cose. Anzi, da regista non funziona, ma quello non il suo ruolo ed appare abbastanza evidente.