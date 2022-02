Europa League- Barcellona-Napoli: arbitra Kovacs, la designazione completa

Barcellona-Napoli sarà arbitrata dall’arbitro Kovacs. Deciso il direttore di gara per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni che hanno problemi con gli infortuni. Il Napoli deve rinunciare a Politano, Lozano e Lobotka. Mentre per il Barça c’è una vera e propria emergenza in difesa da affrontare.

Intanto oggi è arrivata la designazione arbitrale per Barcellona-Napoli: ecco la squadra al completo, come comunicato dal sito ufficiale della SSCN:

Sarà l’arbitro Kovacs a dirigere Barcellona-Napoli, sedicesimo di finale di andata della Europa League in programma giovedì al Camp Nou. Assistenti di linea: Marinescu e Artene (Romania);

IV uomo: Fesnic (Romania);

VAR: Dankert-Dingert (Germania) Kovacs ha già diretto gli azzurri in Champions League: Genk-Napoli 0-0 del 2 ottobre del 2019