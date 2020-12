Europa League: Az Alkmaar-Napoli dove vederla in tv e streaming

AZ Alkmaar-Napoli match di Europa League in programma oggi alle ore 21, sarà trasmesso in tv in chiaro, satellitare e diretta streaming.

Quinto turno di Europa League anche per il Napoli che va in Olanda per affrontare l’AZ Alkmaar, squadra che aveva battuto gli azzurri all’esordio al San Paolo, stadio che sarà dedicato ora a Diego Armando Maradona. Gattuso vuole confermare il primo posto in classifica e rimediare alla brutta figura dell’andata, per questo potrebbe puntare su una formazione senza troppi stravolgimenti. Il match di Europa League tra AZ Alkmaar e Napoli si potrà seguire in diretta tv e streaming attraverso i canali in chiaro e la piattaforma satellitare.

Nella probabile formazione del Napoli ci sono ancora dei dubbi da sciogliere come il ballottaggio in attacco tra Mertens e Petagna, mentre a centrocampo rientra sicuramente Bakayoko. In difesa spazio a Masimovic e Ghoulam, mentre in porta ritorna Ospina.

AZ Alkmaar-Napoli: canali tv e diretta streaming

La partita di Europa League tra Napoli e AZ si gioca il 3 dicembre alle ore 21 ad Alkmaar alla AFAS Stadion. Il match sarà trasmesso su Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8. La gara di tra Napoli e AZ sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure su NowTv. Inoltre sarà possibile seguire il match attraverso il web anche grazie al sito di TV8.