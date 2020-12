Corriere – Gattuso in Europa League sceglie la ‘formazione ideale’

Il Napoli va in Olanda per il match di Europa League in programma per questa sera alle 21. Gattuso fa turnover ma non stravolge la formazione.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso non stravolgerà al formazione che andrà in campo con l’Az Alkmaar. Si farà sicuramente un po’ di turnover ma il tecnico non ha intenzione di cambiare molto. In attacco c’è il ballottaggio Petagna-Mertens, con il quotidiano sportivo che indica il belga in vantaggio sull’italiano. Confermato invece il modulo 4-3-3, così come Ospina in porta, Maksimovic in difesa e Ghoulam sulla fascia sinistra. Ma Gattuso “butta Bakayoko nella mischia, che domenica non c’era per squalifica, e concede a Politano la corsia di destra”.

Secondo Corriere dello Sport quella di Europa League sarà una squadra che sa anche “anche di esperimento per il futuro, perché messa così, perlomeno per otto e forse nove undicesimi, viene legittimo pensare che il Napoli di Alkmaar abbia le sembianze della formazione ‘ideale’ per Gattuso”.