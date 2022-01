Er Faina scatenato: “Chiedete scusa a Petagna” – VIDEO

Andrea Petagna segna un gol fantastico contro la Sampdoria e fa scatenare Er Faina che sui social dice: “Chiedetegli scusa“. Molto spesso Petagna è stato criticato per qualche prestazione sotto tono, ma l’impegno del calciatore ex Spal non è mai mancato. Con il gol in rovesciata in Napoli-Sampdoria, l’attaccante si è preso una sorta di rivincita contro chi lo ha criticato nelle ultime settimane. Sul giocatore sono piovute tante accuse, c’è chi ha messo in discussione la sua condizione fisica, chi non lo ha ritenuto in grado di giocare nel Napoli. Oggi però le pagelle premiano Petagna, perché quel gol in rovesciata è veramente qualcosa di fantastico.

Er Faina: “Petagna giocatore sontuoso”

Anche Er Faina popolare influencer romano, si è sfogato sui social ed ha sbottato dopo il gol di Petagna in Napoli-Sampdoria: “Chiedete scusa a mio fratello Petagna, è un giocatore sontuoso!” ha detto l’influencer urlando tutto il suo disappunto in una storia che poi è finita sui social. Petagna a fine partita, comunque si è detto sempre pronto a mettersi a disposizione della squadra, anche quando rientrerà Victor Osimhen. Il nigeriano arriverà oggi in Italia e si sottoporrà alla visita medica per l’operazione allo zigomo subita prima di Natale.