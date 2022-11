Elmas incontenibile: si traveste da Kvaratskhelia. Le pagelle

Eljif Elmas le pagelle di Napoli-Udinese mettono evidenza una prova eccellente: condita da un assist ed un gol bellissimo.

Elmas è stato uno dei protagonisti della sfida con l’Udinese, Luciano Spalletti lo ha nuovamente schierato al posto di Kvaratskhelia. Il macedone lo ha ripagato con una prestazione superlativa che ha trascinato gli azzurri alla vittoria. L’assist per il gol di Osimhen è veramente una pennellata, il nigeriano sale ai piani alti, ma quel pallone è veramente al bacio e fa la differenza. Il gol de 3-0 poi è qualcosa di veramente esagerato, il modo con cui dribbla l’avversario prima di andare a concludere a rete è un numero di altissima scuola.

Le pagelle di Elmas in Napoli-Udinese

Luciano Spalletti ha esaltato la squadra a fine partita, li ha chiamati “marziani” in conferenza stampa. Non solo per le 11 vittorie consecutive, il primo posto in classifica e gli Ottavi di Champions League. Ma anche perché nel gruppo si è “arrivati a sacrificare il bene per se stessi, per mettersi a disposizione dei compagni“. Elmas è sicuramente tra questi.

Ecco le pagelle di Elmas dopo Napoli-Udinese: