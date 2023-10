Ecco perchè il Napoli ha celebrato Cavani sui social: Tifosi in festa

Il Napoli ha omaggiato il suo ex bomber, Edinson Cavani, con un post sui social, riscuotendo l’entusiasmo dei tifosi azzurri.

CALCIO NAPOLI. Il mondo del calcio è fatto di emozioni, ricordi e legami indissolubili. E uno di questi legami è quello tra il Napoli e il suo ex attaccante, Edinson Cavani. L’uruguaiano, che ha vestito la maglia azzurra dal 2010 al 2013, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, segnando ben 104 gol in tre stagioni.

Recentemente, Cavani ha dimostrato ancora una volta il suo talento sul campo, portando il Boca Juniors alla finale di Copa Libertadores. Nonostante un penalty fallito, l’attaccante ha brillato segnando il gol del momentaneo vantaggio nella gara di ritorno contro il Palmeiras, contribuendo alla vittoria della sua squadra.

Il Napoli, nonostante gli anni e le distanze, non ha dimenticato il suo ex bomber e ha voluto celebrare questo momento speciale di Cavani con un post sui propri canali social. Un gesto che ha immediatamente riscosso l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che hanno inondato il post di commenti e ricordi del periodo d’oro di Cavani con la maglia del Napoli.

Mentre il Boca Juniors si prepara per la grande finale contro la Fluminense, in programma il 4 novembre al leggendario stadio Maracanà, i tifosi del Napoli continuano a sostenere e seguire a distanza il loro ex eroe, sperando in una nuova impresa da parte dell’uruguaiano.

Il legame tra Cavani e il Napoli dimostra come il calcio sia fatto di momenti indimenticabili e di affetti che resistono al tempo e alle distanze. E, anche se Cavani ora indossa una maglia diversa, il suo legame con la città di Napoli e i suoi tifosi rimane forte come sempre.