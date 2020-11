E’ morto Gigi Proietti, il maestro innamorato di Napoli

Gigi Proietti è morto, l’attore romano era ricoverato già da qualche giorno in terapia intensiva presso la struttura Villa Margherita a Roma.

Se ne va un maestro indiscusso: Gigi Proietti è morto ad 80 anni, si è spento mentre era ricoverato in terapia intensiva in seguito ad un attacco cardiaco. Con lui ci sono state la moglie Sagitta e le figlie Susanna e Carlotta. Attore di teatro, cinema, televisione e showman. Cantante e direttore artistico. Insomma un artista completo e con un estro ed una capacità di far ridere e riflettere senza eguali. Gigi Proietti era nato a Roma, città che ha amato fino in fondo ma in una intervista durante alcuni premi ritirati a Napoli nel 2018 si era detto “napoletanofilo” ed aveva aggiunto: “Ho un’antica e profonda venerazione per Napoli. Che dire della lingua, che avrei voluto imparare alla perfezione, cosa però impossibile. Ma qui ho fatto tutto il mio teatro. Vi sono legato“.