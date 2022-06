Durante: “Galoppo non è un fenomeno. Ho consigliato altri nomi a Giuntoli”

Giuliano Galoppo del Banfield è finito nel mirino del Napoli sarebbe l’argentino il mister X che Giuntoli segue da tempo.

Il Napoli pensa a Giuliano Galoppo, il papà del talento del Banfield spinge per la destinazione partenopea, visto anche il rapporto d’amicizia con Giuntoli. Il giocatore ai microfoni di TNT Sport ha aperto ad un suo passaggio in un top club:

“Come giudico le voci che stanno arrivando in questi giorni dall’Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare tanto. Se ci saranno proposte, le valuterò tutte”.

Sabatino Durante ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, ha parlato del possibile arrivo di Galoppo al Napoli.

DURANTE: “NAPOLI, GALOPPO NON È UN FENOMENO”

“Galoppo del Banfield è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni: quali sono le sue qualità? E ci sono altri nomi da consigliare alla società? “Ragazzo con il passaporto italiano, Galoppo è un buon giocatore, abile in tutti i ruoli di centrocampo. Potrebbe essere una mezzala, ma in realtà ricoprirebbe anche la posizione in mezzo al campo di Demme al Napoli. Ha siglato alcuni gol, è un centrocampista box to box, tuttavia non è un fenomeno”.

Durante nel corso del suo intervento in Radio ha poi aggiunto: “Ho consigliato anche altri nomi al ds del Napoli per quel reparto, mi auguro che saranno presi in considerazione. In Italia, comunque, non ci sono e non saranno ingaggiati giocatori di livello a causa degli scienziati del calcio a senso inverso. Torneranno Lukaku e Pogba poiché si preferisce virare sull’usato“. Ha concluso l’ operatore di mercato.