“Il Napoli ha un giocatore favoloso” Dossena innamorato di un azzurro

L’ex calciatore ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del centrocampista scozzese e della prossima sfida contro il Torino.

Giuseppe Dossena si è espresso con grande entusiasmo sul centrocampista scozzese del Napoli durante il programma Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli: “McTominay mi piace tantissimo, per me è un interno che attacca gli spazi. Poi dà una grande mano alla squadra, è un giocatore di prestigio, un giocatore moderno, è una risorsa enorme per il Napoli”.

Sulla sfida contro il Torino, l’ex calciatore ha evidenziato: “Sarà una partita dove c’è una squadra che ha un’identità precisa che è il Napoli, mentre il Toro l’ha persa. Con l’infortunio di Zapata i granata hanno perso molto ed ora devono fare un altro tipo di partita, hanno perso un riferimento importante in attacco. Ora il Torino deve cambiare vestito e deve portare più centrocampisti nella metà campo avversaria”.

Infine, sulle vicende federali e la possibile presidenza di Del Piero alla FIGC: “Io al tempo della candidatura di Tardelli dissi che era ora che un giocatore diventasse presidente. Del Piero compatterebbe tutte le parti. Sono esterefatto che l’AIC non abbia ancora promosso un ex calciatore come Del Piero come presidente. Del Piero unirebbe proprio tutti, ma non può candidarsi perchè per farlo dev’essere qualcuno a proporlo”.