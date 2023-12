Dicembre Frenetico per il Napoli: Sette Partite in 26 Giorni: Tutte le date

Il Napoli affronta un periodo intensissimo a dicembre, con sette match in meno di un mese tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Per il Napoli si prospetta un dicembre da brividi. Il team guidato da Walter Mazzarri si prepara a una serie di impegni ravvicinati che metteranno alla prova la squadra.

Il Napoli e il Tour de Force di Dicembre

Questo mese sarà decisivo per delineare il percorso del Napoli in questa stagione. Ogni partita potrebbe essere determinante per le ambizioni della squadra in tutte e tre le competizioni.

Dal 3 al 29 dicembre, il Napoli affronterà ben 7 partite, un vero tour de force tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Sarà una prova di resistenza e tattica per Mazzarri e i suoi uomini.

Tutte le gare del Napoli di Dicembre



Ecco il programma dettagliato delle partite del Napoli in questo periodo intensissimo:

Domenica 3 dicembre, Napoli-Inter, ore 20:45 – Serie A Venerdì 8 dicembre, Juventus-Napoli, ore 20:45 – Serie A Martedì 12 dicembre, Napoli-Braga, ore 21:00 – Champions League Sabato 16 dicembre, Napoli-Cagliari, ore 18:00 – Serie A Martedì 19 dicembre, Napoli-Frosinone, ore 21:00 – Coppa Italia Sabato 23 dicembre, Roma-Napoli, ore 20:45 – Serie A Venerdì 29 dicembre, Napoli-Monza, ore 18:30 – Serie A

Gli Obiettivi del Napoli

I traguardi sono chiari: stabilizzarsi tra le prime quattro in campionato e avanzare in Champions e Coppa Italia. Sarà fondamentale gestire bene la squadra e le energie per affrontare questo periodo intenso.

Con questo calendario fitto di impegni, il Napoli e Mazzarri si trovano di fronte a una sfida importante, che richiederà strategia, resistenza e una gestione ottimale del roster. Gli occhi dei tifosi saranno puntati su ogni movimento della squadra, sperando in un dicembre ricco di successi.