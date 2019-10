Per Paolo Di Canio il Napoli di Ancelotti non fa paura agli avversari. Il Brescia, per l’ex giocatore, meritava il pareggio. Poi la battuta sul goal di Elmas



Il Napoli ha battuto il Brescia con qualche sofferenza di troppo nel finale. Il primo tempo è stato tutto del Napoli, gli azzurri hanno messo alle corde le rondinelle.

Nel secondo tempo la musica è cambiata, Ancelotti si è ritrovato senza difesa, per gli infortuni di Manolas e Maksimovic. Il Brescia accorcia le distanze con Balotelli, al San Paolo è calato lo spettro del Cagliari, ma alla fine il Napoli è riuscito a portare i tre punti a casa.

Paolo di Canio ai microfoni di Sky ha analizzato la gara degli azzurri, evidenziando il momento del Napoli:

“Il Napoli non riusciva a fare fraseggio, avanzava quasi con paura e timore. Adesso, quando riesce a saltare la prima linea di possesso, Zielinski, Callejon e Mertens cercano subito la palla per Llorente. Se non finalizza, però, c’è la ribattuta, il contropiede e gli avversari rilanciano subito, sentendo di potercela fare a segnare contro il Napoli”.

Di Canio ha poi aggiunto: “Prima, un anno fa, sul 2-0 la squadra di Ancelotti era micidiale; adesso no, poteva pareggiare e se, fosse successo, il Brescia non avrebbe demeritato, perché è stato per mezz’ora nell’area del Napoli.

Le squadre che vanno oggi al San Paolo ci vanno senza timore, a differenza di prima e di quando c’era Sarri.

Elmas ha postato sui social il video di un allenamento in cui ha segnato un ‘golazo’ dalla linea di fondo? Gli hanno tirato il pallone dall’altra parte ed hanno tagliato il video, era un fake. O aveva il vento a favore (ride, ndr)…“.