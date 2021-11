Del Piero gufa il Napoli: “Deve fare i conti con la Coppa d’Africa e con il carattere di Spalletti”

Del Piero gufa il Napoli. L’ex bandiera della Juventus non crede negli azzurri per la lotta scudetto. Elogi al Milan.

DEL PIERO NON CREDE NEL NAPOLI

Ennesima vittoria per il Napoli di Spalletti. La formazione azzurra, infatti, ha superato di misura la Salernitana nel Derby campano. Ha deciso Zielinski, in un team che ha dovuto fare a meno di Osimhen, lasciando fuori Insigne per un problema muscolare.

Nessun caso, dunque, il mancato inserimento di Insigne inizialmente tra i titolari, e dunque tra i subentrati nella ripresa. Al termine della gara che mantiene il Napoli in vetta è stato lo stesso Spalletti a raccontare la situazione attorno al capitano azzurro.

L’ex attaccante della Juventus Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport ha commentato le vittorie di Milan e Napoli. L’ex bandiera juventina elogia i rossoneri e “gufa” gli azzurri:



“Milan? I rossoneri hanno fatto qualcosa di straordinario nell’ultimo biennio, la società ha dato segnali importanti con Ibrahimovic e con Pioli. E continuano a vincere senza paura.

Il campionato è lungo, si arriverà alla pausa di gennaio che ogni tanto ha tagliato le gambe alle squadre: Spalletti lo sa, quando era all’Inter.

Il Napoli sta facendo una marcia spaventosa, ma deve fare i conti con la Coppa d’Africa e con il temperamento di Spalletti che risponde tono su tono. Se però rimane serenità, ha tanta qualità in campo e si può arrivare fino in fondo”