Del Genio: “Osimhen non è uno da 25 gol a stagione. Ecco la coppia che sogno in attacco”

Paolo Del Genio ha parlato di Osimhen e del Napoli. Il giornalista ritiene il nigeriano fondamentale ma non un bomber da 25 gol a stagione.

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato la sfida del Napoli contro l’Inter. Il giornalista nel corso della trasmissione Radio Goal ha parlato anche del rendimento di Victor Osimhen:

“E’ vero che l’ultima azione della partita si poteva fare meglio, ma la squadra di Spalletti non ha finito col pallone tra i piedi, è un non-problema e ci sono altre cose da dire sulla sfida del Maradona. Il rammarico c’è, si poteva vincere, ma ho un dubbio sul fatto che Spalletti potesse anticipare l’ingresso di Mertens almeno venti minuti prima, anche assieme ad Osimhen in campo”.

Paolo Del Genio ha inoltre aggiunto: “Se Dries fosse entrato al posto di Zielinski, non penso che l’Inter avrebbe guadagnato in fase di possesso. Per vincere lo scudetto il Napoli deve segnare con più facilità, e per farlo credo che si dovrebbe insistere sulla coppia Dries-Victor. Se Osimhen avesse avuto più fortuna, avrebbe segnato più dei 6 gol attuali. Non lo vedo uno da 25 gol a stagione, più da 15 e con altre occasioni create. Con lui è facile prendere i rigori, quindi meglio batterli meglio”