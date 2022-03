Del Genio: “Con lui il Napoli vince lo scudetto per distacco”

Paolo Del Genio commenta il momento del Napoli, squadra di Luciano Spalletti che ancora lotta per lo scudetto. Il Napoli è in piena corsa per il titolo anche grazie alla ritrovata forma di Victor Osimhen, attaccante nigeriano che ha segnato quattro gol nelle ultime due partite.

Il potenziale di Osimhen fa gol anche alle big europee, ma per ora se lo gode il Napoli che sta scoprendo un attaccante fantastico che può ancora crescere.

Proprio di Osimhen ha parlato Paolo Del Genio che ha detto: “Sento dire una clamorosa cavolata sull’attaccante nigeriana, ovvero che non sia fondamentale per questo Napoli, ma che deve ancora migliorare. Eppure basta guardare la media punti della squadra di Spalletti, con lui in campo si è alzata moltissimo. Uno dei problemi di Osimhen è che si fa male troppo spesso, se fosse sempre in campo il Napoli vincerebbe lo scudetto per distacco“.