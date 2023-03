Del Genio: “Napoli, in Champions possiamo ‘arrecriarci’. Milan ai quarti? Meglio di no”

Paolo Del Genio ritiene che il Napoli può ‘arrecriarsi’ in Champions League mentre non preferisce il Milan ai quarti

Paolo Del Genio si spinge oltre la partita contro l’Atalanta e parla del match di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto di tattica si è soffermato sul cammino che sta percorrendo la squadra, impegnata per la gara valevole per gli ottavi di Champions League durante la prossima settimana: “Penso che il Napoli andrà avanti a questo punto, ma non penso in finale di Champions, salvo sorprese. Ora diciamo che possiamo veramente “arrecriarci”, come diciamo a Napoli. Avendo questo margine di punti in campionato, possiamo giocarci la Champions con la testa sgombra”.

Paolo Del Genio preferisce non affrontare il Milan ai quarti di finale di Champions League

Tanti vorrebbero affrontare il Milan ai quarti di Champions League ma Del Genio non è d’accordo su questo eventuale accoppiamento: “Queste sfide tra le italiane non mi convincono, preferisco prendere una squadra estera e non un’italiana con il campionato in mezzo. Ora come ora, il Napoli può giocare con la massima tranquillità, senza grilli per la testa. Ripeto, ci possiamo arrecriare con questi ragazzi”.

“Ma non carichiamoli troppo e giochiamoci ogni competizione con la massima serenità possibile“. Ha concluso Del Genio.