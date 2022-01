Del Genio: “Mi rifiuto di commentare Juve-Napoli. Azzurri costretti a giocare”

Paolo Del Genio ha annunciato il rifiuto a commentare Juventus-Napoli. La gara in programma all’Allianz stadium ha assunto i toni di una farsa.

Resta a forte rischio la disputa di Juventus-Napoli. Ci sarebbero infatti altri positivi nel gruppo squadra del club campano (sicuramente un membro dello staff, ma alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati, come informa il Napoli su Twitter). Ora si attenderà l’esito dei nuovi test di conferma, poi probabilmente sarà la Asl di Torino a decidere. Gli azzurri sono arrivati in città mercoledì sera già con una squadra decimata dal Covid. Ora le nuove positività renderebbero impossibile lo svolgimento regolare della partita. Il direttore della ASl di Torino ha rimbalzato la decisione al dipartimento di prevenzione. La gara dell’Allianz stadium sta assumendo i toni della farsa.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Con il nuovo protocollo della Lega Calcio per le Asl sarà difficile bloccare il campionato. Per questo motivo, perché non fermare l’attuale giornata per poi riprendere regolarmente a partire dal prossimo turno? Certe decisioni non le riesco proprio a comprendere. Vedremo quello che accadrà”.

Del Genio su Juventus-Napoli ha poi aggiunto: “La compagine azzurra deve giocare per forza. Il Napoli deve presentarsi in campo anche perché il club di Aurelio De Laurentiis non ha alcuna possibilità di portare avanti eventuali ricorsi con la concreta possibilità di vincerli. Per quello che mi riguarda, io nelle mie trasmissioni mi rifiutò di commentare una partita simile, sicuramente falsata. Il Napoli potrebbe giocare con dei Primavera sin dal primo minuto. Che gara è?”.