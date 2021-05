De Paul addio all’Udinese, piange in panchina. Piace al Napoli

Rodrigo De Paul dirà addio all’Udinese. Il giocatore è molto richiesto in fase di calciomercato e Pierpaolo Marino ha fatto capire che il club friulano non può trattenerlo. De Paul è apparso in lacrime in panchina nell’ultima partita disputata con la maglia dell’Udinese contro l’Inter. Il trequartista argentino in una recente intervista ha detto di aver già comunicato la sua volontà al club ed al procuratore. Ora vuole pensare solo a giocare la Coppa America con l’Argentina, nel segno di Maradona.

De Paul piace anche al Napoli che sta provando già da qualche anno a portarlo in azzurro. Il centrocampista argentino è molto duttile e può giocare sia in un centrocampo a tre, sia come trequartista in un 4-2-3-1. Moduli che Allegri potrebbe utilizzare tranquillamente. Proprio l’ex allenatore della Juventus, sembra dovrà sostituire Gattuso, pronto a lasciare Napoli anche se i tifosi continuano a sostenerlo.