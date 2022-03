De Laurentiis fa bene i conti: cinque addii per risparmiare sugli ingaggi, tutti i dati

Aurelio De Laurentiis ha imposto di tagliare gli stipendi del Napoli, un taglio netto di almeno il 30%, la speda dovrà arrivare al massimo a 80 milioni di euro. Al momento il Napoli supera i 100 milioni di euro di ingaggio, tanti, troppi per De Laurentiis che vuole scendere ben al di sotto di questa soglia. La qualificazione alla Champions League può dare una mano a non abbassare la soglia, ma di certo non imporra un tetto di spesa pari a quello attuale. Nelle ultime due stagioni il Napoli non si è qualificato per la massima competizione europea e questo ha inciso molto sui bilanci societari, piagati anche dalla pandemia.

Napoli: il taglio degli stipendi

Aurelio De Laurentiis ha cominciato ad abbassare il tetto degli ingaggi attraverso le cessioni. La prima è stata quella di Manolas che percepiva 4,2 milioni di euro a stagione. In questo modo la SSCN ha “risparmiato 16 milioni di euro lordi visto che il contratto del difensore centrale sarebbe scaduto a giugno 2024; in secondo luogo il mancato rinnovo di capitan Insigne che lascerà Napoli direzione Toronto e libererà il club partenopeo dal suo ingaggio pari a 9 milioni di euro lordi” scrive Calcio e Finanza.

Il Napoli sfora anche gli standard del nuovo Financial Fair Play e quindi è necessario tagliare ancora. Ecco perché a fine stagione si lasceranno partire calciatori come Ghoulam, Ospina e Mertens. Per il terzino algerino l’addio è sicuro, mentre per il portiere e l’attaccante si cercherà di capire se è possibile intavolare un discorso per il rinnovo a prezzi più bassi. Con l’addio di questi cinque calciatori il Napoli abbatte i costi per gli ingaggi di 40 milioni di euro, insomma sicuramente un ottimo risultato per le finanze azzurre. In futuro per aumentare queste spese bisognerà aumentare i ricavi. Oppure De Laurentiis dovrà cedere il Napoli, una possibilità che viene ventilata con maggiore insistenza.