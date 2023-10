Briefing ‘salutista’ tra ADL e Garcia: “Pranzo leggero con pasti da atleta”

L’incontro tra De Laurentiis e la dirigenza del Napoli per programmare il Napoli che verrà: ecco i dettagli del briefing.

A Castel Volturno, ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha tenuto un briefing cruciale con l’allenatore Rudi Garcia, il Direttore Sportivo Mauro Meluso e Maurizio Micheli, capo dell’area scouting affiancato da Leonardo Mantovani, esperto di calcio internazionale e braccio destro del presidente. Riuniti attorno a un tavolo dopo l’allenamento mattutino, il vertice ha visto la massima dirigenza partenopea cercare di invertire il trend negativo della squadra, che sembrava alla deriva contro la Fiorentina.

De Laurentiis ha voluto dimostrare la sua vicinanza al gruppo affermando: “Sono con voi”. Questa dichiarazione è stata accolta positivamente dai collaboratori, che vedono nel coinvolgimento più diretto del presidente una possibile svolta per il Napoli.

Una domanda che molti si sono posti è stata: cosa hanno mangiato durante questo incontro così importante? Secondo quanto riferito dal giornalista Pasquale Tina, De Laurentiis è noto per il suo stile di vita salutista. Pertanto, il pranzo è stato leggero, seguendo un regime da atleta, con l’intenzione di non appesantire il fisico dei presenti. L’incontro è stato l’occasione non solo per un pasto salutare, ma anche per pianificare il futuro del Napoli.

Il presidente e la sua squadra hanno scelto consapevolmente un approccio salutare, mirando a mantenere un’energia positiva mentre delineano le strategie per risollevare le sorti della squadra. Questo incontro segna un punto di svolta per il Napoli, con tutti i protagonisti pronti a mettersi in gioco per un futuro migliore.