Caputi: “De Laurentiis? Mai sbandierare l’onestà. Il più pulito ha la rogna”

Massimo Caputi ha risposto alle parole di Aurelio De Laurentiis sullo Scudetto dell’onestà. Attraverso le frequenze di TMW Radio, il giornalista sportivo ha espresso il suo parere sullo scudetto del Napoli, con una riflessione sulle parole del presidente azzurro: “Il Napoli è una delle squadre più competitive degli ultimi anni, per campagne di mercato e giocatori valorizzati. Non è qualcosa di sorprendente e improvviso, hanno costruito nel tempo la loro forza. La frase di De Laurentiis? Premesso che bisogna accertare sempre tutto”.

Massimo Caputi replica alle parole di Aurelio De Laurentiis sullo Scudetto dell’onestà

“E’ chiaro che in questi anni abbiamo assistito a società indebitate e attendiamo di capire come finiranno certe vicende. ADL si riferisce a questo, che squadre abbiamo vinto con bilanci così in rosso e con operazioni ancora ingiudicate, ai suoi occhi qualcuno ha avuto qualche vantaggio. Ma va provato. A Roma si dice che il più pulito c’ha la rogna. Sull’onestà in generale, meglio non esagerare. Mai sbandierare di essere più onesti degli altri”. Ha concluso Massimo Caputi ai microfoni della trasmissione radiofonica TMW Radio.