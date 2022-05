De Laurentiis: “Misi 70 milioni per stadio nuovo, De Magistris lo bocciò. Ho lasciato la Jolie per Napoli”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto alla manifestazione organizzata dal quotidiano il Mattino per festeggiare i 130 anni dalla fondazione. Il patron azzurro nel corso del suo intervento tra le altre cose ha parlato dello stadio di proprietà e del suo arrivo a Napoli.

“Stadi nuovi con questi episodi di violenza? Se non ho certezza su chi frequenta il mio impianto, perché devo investire 300 milioni nella costruzione di una struttura capace di vivere sette giorni su sette? Torniamo al solito discorso. Gravina in tre anni e mezzo non ha fatto nulla. Perché il governo non adotta la stessa legge degli anni ’60 in Inghilterra? Se accade, ecco 100 milioni per il Maradona.

Sono stato al gioco: nel 2008 con l’ingegnere che fatto restauro Hotel Gallia di Milano, ho fatto un progetto mai preso in considerazione. Poi Crimi, tesoriere di Berlusconi, scrisse la legge per gli stadi, quindi il governo cambiò e a un certo punto il sindaco di Firenze prese in mano questa legge rendendola inattuabile. Presentai anche un progetto con lo stesso architetto dello Stadium di Torino che vanta 39mila posti.

Io ne pensai uno da 40mila. De Magistris, populista, prese il mio progetto da 70 milioni di euro, nemmeno lo prese in esame e ne voleva uno da 55mila posti, nonostante le mie indagini e ricerche che avevano portato un contesto di media frequenza di circa 33mila presenze allo stadio. Con questo governo è difficile ragionare”.