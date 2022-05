Classifica senza errori arbitrali XXXVIII giornata serie A: Napoli penalizzato in 10 gare. Assurdo il numero di rigori negati

Classifica senza errori arbitrali XXXVIII giornata serie A. Il Napoli di Spalletti penalizzato in 10 gare. 12 i rigori negati.



Dopo le faticose fatiche delle giornate precedenti è stata una giornata arbitrale abbastanza tranquilla. Qualche tiro in porta si è visto dalle parti di Sassuolo e Milano ma il Napoli ha conservato il primato in classifica generale. Si tratta del quinto scudetto, seppure virtuale, vinto dal Napoli nell’ultimo decennio. Il titolo 2021 – 2022 va ad aggiungersi a quelli ancora più strepitosi vinti nel 2015 – 2016 e 2017 – 2018. La vittoria azzurra non è mai stata in discussione sia per il numero di gare condizionate da errori arbitrali d’ogni sorta, sia per i tanti rigori negati. I partenopei sono stati penalizzati in 10 gare di campionato e si sono visti negare addirittura 12 calci di rigore indiscutibili. Restano clamorosi i rigori negati al Napoli contro le due squadre milanesi, dirette avversarie nella lotta scudetto. Napoli, Bologna e Atalanta sono state le squadre più maltrattate dalle giacchette nere di Rocchi e Trentalange.

Ecco la Classifica senza errori arbitrali della XXXVIII giornata serie A

Classifica reale Senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 86 Napoli 91 +12 Inter 84 Milan 82 -4 Napoli 79 Inter 73 -11 Juventus 70 Atalanta 65 +6 Lazio 64 Roma 63 Roma 63 Lazio 62 -2 Fiorentina 62 Juventus 61 -9 Atalanta 59 Fiorentina 56 -6 Verona 53 Bologna 54 +8 Sassuolo 50 Torino 51 +1 Torino 50 Sassuolo 50 Udinese 47 Verona 50 -3 Bologna 46 Udinese 47 Empoli 41 Empoli 45 +4 Sampdoria 36 Sampdoria 38 +2 Spezia 36 Salernitana 35 +4 Salernitana 31 Spezia 35 -1 Cagliari 30 Genoa 30 +2 Genoa 28 Cagliari 28 -2 Venezia 27 Venezia 27

