De Laurentiis annuncia Mauro Meluso: Il tweet di Varriale fa il giro del web

Aurelio De Laurentiis annuncia Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo del Napoli. Enrico Varriale commenta su Twitter.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Con un colpo di scena che ha sorpreso molti, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato su Twitter la nomina di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo del club campione d’Italia. Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, prende il posto di Cristiano Giuntoli, che ha recentemente lasciato il Napoli per la Juventus.

Mentre molti erano convinti che fosse Massara, in uscita dal Milan, a raccogliere l’eredità di Giuntoli, De Laurentiis ha sorpreso tutti con la sua scelta. Questa mossa è l’ultima di una serie di decisioni impreviste del presidente del Napoli, che sembra godere nel tenere tutti sulle punte dei piedi.

La notizia ha suscitato un’ondata di reazioni. Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha commentato su Twitter: “Ormai è ufficiale: Adl è il patron calcistico più “odiato” da giornalisti, presunti insider e varia umanità che si occupa di Calciomercato. Riesce sempre a spiazzare tutti e pare quasi divertirsi a farlo”. Il suo tweet ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando ulteriormente la discussione sulla nomina.

Anche i tifosi del Napoli hanno avuto molto da dire sulla nomina. Molti hanno espresso il loro sostegno a De Laurentiis e a Meluso, con commenti come: “Grande Presidente De Laurentiis, sono con te, fai impazzire tutti! In bocca al lupo al nuovo DS, benvenuto”. Altri, tuttavia, hanno espresso preoccupazione e scetticismo, con commenti come: “Speriamo non si scopra che anche lui sotto sotto da piccolo era juventino” e “Gli ha chiesto per chi tifa stavolta”.

La nomina di Meluso segna l’inizio di una nuova era per il Napoli. Con la sua vasta esperienza e la sua passione per il calcio, il club spera di raggiungere nuovi traguardi sotto la sua guida. Nel frattempo, i tifosi, i giornalisti e gli addetti ai lavori saranno sicuramente in attesa di vedere cosa riserva il futuro per il Napoli sotto la guida di Meluso.