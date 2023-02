De Laurentiis ricorda Maurizio Costanzo: La lettera d’addio è straziante

Aurelio De Laurentiis ha ricordato Maurizio Costanzo, la lettera del patron del Napoli verso l’amico di una vita è straziante.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scritto una commovente lettera in memoria di Maurizio Costanzo, il noto giornalista e conduttore scomparso all’età di 84 anni. I due avevano una lunga e profonda amicizia, che durava da ben 42 anni, ed avevano lavorato spesso insieme in passato.

De Laurentiis ha raccontato nel suo messaggio come lui ed il Costanzo si fossero conosciuti alla fine degli anni ’70 e come avessero collaborato insieme alla scrittura di un testo sul sesso degli italiani nel 1981, che successivamente diventò un famoso programma televisivo dal titolo “Questa sera amore”. Questa esperienza li legò ulteriormente, dando inizio ad una sincera amicizia tra i due.

Nella lettera, il presidente del Napoli ha descritto Maurizio Costanzo come il miglior “Anchorman” mai esistito, evidenziando la sua curiosità insaziabile e la sua capacità di sperimentare qualsiasi forma di spettacolo. De Laurentiis ha poi concluso la sua lettera con parole toccanti, evidenziando come Costanzo fosse un uomo di grande classe e generosità, che mancherà a tutti gli italiani perché tutti lo conoscevano, lo stimavano e gli volevano bene.

LA LETTERA DI DE LAURENTIIS PER MAURIZIO COSTANZO

“Ho conosciuto Maurizio Costanzo alla fine degli Anni 70. Nel 1981 abbiamo scritto insieme un testo sul sesso degli italiani, che diventò un programma televisivo di grande successo da me prodotto con il titolo “Questa sera amore”. Da quel momento nacque una sincera amicizia, durata ben 42 anni. Credo che sia stato il miglior “Anchorman” mai esistito. La sua curiosità insaziabile lo portava a sperimentare in prima persona qualunque forma di spettacolo.

Sceneggiatore di film sensazionali come “Una giornata particolare”, esperto e consigliori di calcio alla corte di Dan Friedkin, inventore di una chiacchiera televisiva irripetibile per la sua capacità di mettere i suoi ospiti al centro di un loro protagonismo. Sapientemente sempre “derrière les coulisses”, ma motore inesauribile per motivare la scena, rendendola sempre scoppiettante sublimando quel provincialismo tutto nostrano, che ha poi fatto così straordinaria la centralità della “Commedia all’italiana” di Germi o Monicelli, suoi innegabili precursori nell’inquadrare la provincia italiana. Maurizio era un uomo di classe, dotato di una grande generosità. Mancherà a tutti gli italiani perché una cosa è certa: tutti lo conoscevano, tutti lo stimavano, tutti gli hanno voluto bene.

Ciao Maurizio.

Aurelio De Laurentiis”

La lettera di De Laurentiis è stata pubblicata sul sito ufficiale del Napoli e ha commosso moltissime persone, soprattutto i fan di Maurizio Costanzo e del Napoli. Grazie alla sua natura emotiva e toccante, la lettera potrebbe anche essere d’ispirazione per molti lettori che vogliono ricordare i propri cari o gli amici scomparsi