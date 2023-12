De Laurentiis: “Dopo la Superlega ora facciamo la serie Elite”

De Laurentiis apre alla Superlega e rilancia la necessità di riformare il calcio. Serie A con solo grandi piazze, elite europea. Critiche a Fifa, Uefa.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha espresso le sue opinioni rivoluzionarie sul futuro del calcio, in seguito alla sentenza sulla Superlega. Le sue parole delineano un nuovo corso potenziale per il calcio italiano e internazionale.

DE Laurentiis sulla Superlega e il Cambiamento nel Calcio

“La posizione dominante di Uefa e Fifa, che oggi l’Europa censura, è servita a elargire bonus in cambio di consenso,” ha dichiarato De Laurentiis, evidenziando una critica verso le attuali strutture di potere nel calcio. “Chi ha governato fin qui da monopolista non ha compreso che il calcio è un’impresa e ha bisogno di fatturati crescenti.”

Perché il Napoli non ha Adottato la Superlega

Sul mancato appoggio iniziale alla Superlega, De Laurentiis ha spiegato: “Non mi convinceva, lo dissi ad Andrea Agnelli. Mancava un avvicendamento di merito connesso al valore delle singole squadre.” Questa posizione riflette una visione più meritocratica e orientata al valore effettivo delle squadre.

Una Nuova Visione per la Serie A

Parlando della Serie A e della gestione dei club italiani, De Laurentiis ha espresso un’opinione forte: “Ma in Italia chi sono i veri imprenditori del calcio? RedBird sta in America. L’Inter non si sa di chi sia.” Ha poi proposto una riforma radicale: “Farei subito una serie E, dove E sta per élite. Sole squadre di città con un numero rilevante di tifosi.”

De Laurentiis e le Riforme nel Calcio

Sulle innovazioni nel calcio, De Laurentiis ha suggerito: “Ci vuole più dinamismo. Basta fuorigioco fischiati dopo che l’azione è finita e si è andati in gol. Ci vuole il tempo effettivo, come nel basket. E il challenge per chiamare il Var a domanda di parte.”

Il Futuro del Napoli e del Calcio Europeo

Concludendo, De Laurentiis ha espresso fiducia nella crescita del Napoli: “Quando sono arrivato, il Napoli era al 550° posto. Oggi è tra le prime quindici squadre al mondo.” La sua visione potrebbe non solo elevare il Napoli ma anche trasformare il calcio europeo.

Le aspettative dei Tifosi del Napoli alla Luce delle Dichiarazioni di De Laurentiis

Le dichiarazioni di De Laurentiis non solo delineano un futuro ambizioso per il Napoli ma sollevano anche grandi aspettative tra i tifosi. Questa visione di un calcio rinnovato, con il Napoli al centro di un progetto rivoluzionario, accende la speranza in una base di supporter che ha sempre vissuto la sua passione con intensità e fedeltà.

I tifosi del Napoli, ora, si trovano davanti a un orizzonte di possibilità, attendendo con curiosità e ottimismo di vedere come queste idee si tradurranno in realtà. La promessa di un club più influente sul palcoscenico europeo è un sogno che potrebbe presto prendere forma.

Resta da vedere come queste ambizioni si concretizzeranno, ma una cosa è certa: gli occhi dei tifosi del Napoli sono puntati sul futuro, pieni di speranza e aspettativa.