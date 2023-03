Dall’Inghilterra: “Sorteggio truccato per favorire il Napoli”

In Inghilterra protestano per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: “È stato truccato” scrivono tanti tifosi.

A Nyon si è svolto il sorteggio dei quartieri finale di Champions League. Il Napoli giocherà con il Milan, sullo stesso lato del tabellone c’è Inter-Benfica. Mentre sull’altro lato del tabellone ci sono Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco.

Un tabellone che sembra ‘sproporzionato’ ma che ovviamente è frutto del caso. Tanto che dopo il sorteggio il Napoli è la seconda favorita per la vittoria della Champions League secondo i bookmakers, visto che si trova nella parte più semplice, almeno sulla carta.

In Inghilterra viene preso di mira propria il sorteggio con tantissimi tifosi che sono convinti che sia stato tutto truccato. Questo per favorire le italiane ed il Napoli in particolare. Sui social d’oltremanica ci sono tantissimi tifosi che la pensano a questo modo, eppure non sì capisce minimamente come si possa scrive una cosa del genere visto che in Italia non sono mai mancati gli attacchi alla UEFA, con De Laurentiis mai così gentile con Ceferin.