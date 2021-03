Da Roma: “Rinviare Juve-Napoli rischia di falsare il campionato”

Andrea Di Carlo di Teleradiostereo ha parlato ai microfoni di Radio Punto nuovo dell’iniziativa #rinviateromanapoli.

Il rinvio di Juve-Napoli ha creato polemiche nel mondo romanista, la società giallorossa si è fatta sentire con la Lega per la decisione presa chiedendo un rinvio del match tra il Napoli ed i giallorossi in programma domenica prossima. Dalla Lega però hanno spiegato che non c’è alcuna irregolarità e che la partita tra Roma e Napoli non verrà spostata. A Radio Punto Nuovo, Andrea Di Carlo spiega la posizione della Roma: