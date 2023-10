Da Milano: “Contro il Napoli, abbiamo già fatto quattro gol”

Alla vigilia di Napoli-Milan, l’attaccante rossonero Giroud carica l’ambiente: “Contro il Napoli abbiamo già segnato 4 gol in passato”.

Notizie calcio Napoli – La tensione è palpabile in vista della partita tra Napoli e Milan, due delle squadre più in forma della Serie A. Giada Bruno, giornalista di allMilan, è intervenuta nel programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione, per discutere delle prospettive di entrambe le squadre.

Stato d’animo del Milan

“Il Milan si presenta in una condizione differente rispetto al Napoli, con due sconfitte consecutive in altrettanti match decisivi contro PSG e Juventus”, ha detto Bruno. “La squadra di Pioli non è riuscita a realizzare un gol in queste partite, e la condizione psicologica non è delle migliori.”

L’importanza del Maradona

Il Maradona è l’ultimo stadio in cui il Milan è riuscito a segnare, e Bruno sottolinea che “il Milan è la prima squadra italiana a non essere riuscita a realizzare un gol per cinque partite consecutive di Champions. La sfida di domani potrebbe quindi essere molto importante per i rossoneri.”

Probabile formazione del Milan

Secondo Bruno, la probabile formazione del Milan vedrà Maignan tra i pali e una difesa composta da Calabria, Theo, Tomori e Kalulu. A centrocampo, c’è ancora indecisione tra Krunic e Adli, mentre Musah e Reijnders saranno gli interni. Il tridente offensivo sarà composto da Pulisic, Leao e Giroud.

Chi potrebbe decidere la gara?

“In partite tanto importanti c’è bisogno di un leader che possa incidere, e Giroud credo sia l’uomo giusto”, ha affermato Bruno. “Da Leao ci si aspetta molto, ma il portoghese risente anche della pressione costante che le squadre avversarie esercitano su di lui.”