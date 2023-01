Cruciani ironizza: “Napoli a +12, la macchina del Nord colpisce ancora”

Giuseppe Cruciani ironizza sulle parole di Roberto Saviano dicendo che se il Napoli è a +12, la macchina del Nord colpisce ancora

Roberto Saviano ha espresso un concetto che a molti ha dato fastidio, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport prima della gara con l’Inter. Il noto scrittore ha paventato la possibilità che il Napoli potesse subire dei complotti che, poi, compromettessero la stagione degli azzurri. Queste le parole di Saviano: “Scudetto? Da tifoso temo che si metta in moto la grande macchina del nord. Con l’Inter gara chiave. Per me l’avversario numero uno è il Milan, la Juve mi preoccupa meno”.

Cruciani risponde ironicamente alle polemiche mosse da Saviano

Il giornalista e conduttore radiofonico, Giuseppe Cruciani, ha risposto con ironia alle parole polemiche espresse da Saviano. Tramite il suo profilo Twitter, il conduttore de La Zanzara accusa: “Massimo distacco tra la prima (Napoli) e la seconda nella storia della serie A. La grande macchina che spinge le squadre del Nord (cit.) colpisce ancora”. Insomma, un botta e risposta tra Cruciani e Saviano che va avanti da giorni, con Cruciani che ironizza sulle parole dello scrittore di Gomorra: dalle sue parole si intuisce che la macchina del Nord non esista.