Crisi Covid: perdite per la holding Filmauro, pesano quelle di Napoli e Bari

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha sempre guardato e gestito con estrema attenzione le finanze del club. Il patron della SSCN ha sempre promesso ai tifosi che la società non sarebbe mai fallita, insomma nessun ritorno in Serie C e anni bui e di anonimato in Serie B. De Laurentiis ha continuano su questa linea, accumulando anche una liquidità di oltre 120 milioni di euro. Soldi che non vengono immessi sul mercato, nonostante la situazione complicata, un gesto che ha attirato le critiche ad esempio di Paolo Del Genio.

Bilanci Filmauro: Napoli e Bari in rosso

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla situazione finanziaria del club partenopeo:

Il Napoli si è presentato dinnanzi alla sfida pandemica con un prospetto economico finanziario tra i più virtuosi del calcio italiano: al 30 giugno 2020 patrimonio netto di 126 milioni, liquidità di 124 milioni e zero debiti bancari. Ma De Laurentiis ha sempre imposto al club una gestione autarchica, senza dover ricorrere all’apporto dell’azionista che, dopo i 16 milioni versati nei primi anni in C, non ha più messo mani al portafoglio. E non ha intenzione di farlo adesso, anche perché il Covid ha presentato il conto pure per le sue attività extra-calcistiche, cinema in primis: nel 2020 la perdita di 35 milioni della holding Filmauro derivava per 19 milioni dal Napoli, per 5 dal Bari e per 12 dal resto delle partecipazioni.

Senza investitori bisogna fare tutto da soli, come sottolinea il quotidiano in rosa che continua: