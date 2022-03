Criscitiello: “Bari piazza da Serie A, De Laurentiis vende il Napoli?”

Aurelio De Laurentiis è proprietario di Napoli e Bari, ma per le regole della Figc deve cedere uno dei due club entro il 2024. De Laurentiis si trova davanti ad un bivio: vendere Napoli o Bari, una scelta davvero complicata. Da un lato c’è il Napoli che viaggia a livelli molto alti, ma sembra aver raggiunto l’apice con la gestione De Laurentiis che quindi dovrebbe richiedere qualche partnership per consolidarsi. Oppure c’è il Bari, una società emergente, grande piazza, ma che può essere ancora gestita a livello più ‘familiare’.

Napoli o Bari: De Laurentiis deve vendere

Quel che è certo è che entro la stagione 2024-25 De Laurentiis dovrà decidere se tenere il Napoli o il Bari. La Figc ha imposto come data ultima l’inizio di quella stagione per risolvere le multiproprietà, anche se le squadre non giocano nello stesso campionato. La federazione vuole bloccare un altro possibile caso Salernitana e quindi ha imposto un definitivo stop alle multiproprietà.

Anche Michele Criscitiello ha parlato della cessione del Napoli o del Bari di De Laurentiis, che potrebbe arrivare a cedere uno dei due club anche prima della stagione 2024/25.

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb Criscitiello ha scritto: “Sta per lasciare la serie C, finalmente, il Bari. Dopo milioni investiti e campionati buttati una grande piazza del nostro calcio sta per tornare dove merita. In serie B. Il Bari è vicinissimo alla promozione ma è lecito chiedere alla Federazione cosa intenda fare. La proprietà De Laurentiis è noto che avrebbe lo stesso problema di Lotito a Salerno“.

Sempre Criscitiello aggiunge: “Non la prossima stagione ma, prima o poi, è lì che si arriverà. Bari non è una piazza che si può accontentare della serie B. Il prossimo anno non fai la squadra per salvarti ma, in teoria, per salire. Allora cosa facciamo? Investiamo 15 milioni di euro per andare in serie A e perdere la società? Per una volta la Federazione dovrebbe prevenire e non curare un malato già morto. Il caso Lotito a Salerno deve fare giurisprudenza. De Laurentiis che se ne fa di questo Bari? Lo vuole portare in A e venderlo il giorno dopo? Lo vuole portare in A e vendere il Napoli facendo una grande plusvalenza? Non deve dircelo oggi. Ci mancherebbe. Sono strategie. Ci auguriamo solo che, per una volta, la Federazione non si faccia cogliere impreparata“.

Chi vuole comprare il Napoli

Napoli o Bari, De Laurentis è di fronte alla scelta: quale club deve vendere? Sicuramente cedendo il club azzurro avrebbe una plusvalenza molto più importante. Anche perché il Napoli fu acquistato dal fallimento e portato in Serie C. Negli ultimi mesi si sono diffuse tante notizie su una possibile cessione del Napoli agli americani. Elysian Park ed altri fondi statunitensi sono più che interessati. C’è sempre Jeff Bezos per il Napoli, notizia che non ha mai trovato smentita ufficiale e che continua ad essere presente.