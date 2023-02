Morte Costanzo, Spalletti: “Molto dispiaciuto. Giornalista superiore alla media”

Luciano Spalletti è molto dispiaciuto dalla morte di Maurizio Costanza, che ricorda come giornalista superiore alla media

La morte improvvisa di Maurizio Costanzo ha sconvolto Luciano Spalletti. L’allenatore partenopeo conosceva lo storico volto televisivo del “Maurizio Costanzo Show”, conduttore televisivo, sceneggiatore ed anche esperto di comunicazione, con il rapporto di collaborazione con la Roma sin dall’inizio della gestione Friedkin. All’inizio della conferenza stampa di presentazione di Empoli-Napoli, Spalletti lo ha voluto ricordare, dedicandogli l’introduzione con parole di cuore: “Prima di tutto vorrei comunicare il mio dispiacere per la morte di Maurizio Costanzo, sono davvero molto dispiaciuto, perdiamo un uomo importante per le tante cose che ha fatto e sono vicino al grande dolore della sua famiglia”, ha dichiarato visibilmente commosso il trainer di Certaldo.

In seguito, attraverso i canali ufficiali del Napoli, l’allenatore Luciano Spalletti ha espresso il suo cordoglio per il noto giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo, morto all’età di 84 anni nella tarda mattinata di oggi: “Negli anni in cui non esistevano internet e pay tv, se non ci fosse stato il “Maurizio Costanzo Show” le tv sarebbero dovute andare a letto alle 10… E’ stato un giornalista di spessore superiore alla media”, ha sottolineato il tecnico del Napoli.