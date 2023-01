Costacurta: “Per certi versi andare in Champions è più importante dello scudetto”

Alessandro Costacurta commenta la vittoria del Napoli con la Roma, lo fa a Sky durante la puntata del Club.

Il Napoli vince con la Roma e si porta a tredici lunghezze di vantaggio dalla seconda in classifica, che ora è l’Inter. La sconfitta del Milan con il Sassuolo (5-1) ed il pareggio della Lazio con la Fiorentina (1-1), fanno allungare ancora di più la squadra di Luciano Spalletti.

Caressa ha detto che non c’è mai stata una squadra che ha perso lo scudetto con 13 punti di vantaggio. Eppure ora che il titolo sembra più vicino, ma non assicurato, arrivano commenti strani. Come quello di Alessandro Costacurta che a Sky ha detto: “Per certi versi è più importante entrare in Champions League che vincere il campionato”.

Un pensiero condiviso anche da Caressa, in riferimento agli introiti che porta la qualificazione Champions League. Eppure fino ad ora mai era stato formulato un pensiero del genere.

Napoli-Roma: il commento di Costacurta

Ma l’ex difensore del Milan, ora opinionista Sky ha parlato anche di Kim che ha surclassata Abraham durante la sfida Napoli-Roma. “Non credevo potesse arrivare subito ad un livello così alto. A me sembra di vedere Koulibaly. Mi sta davvero sorprendendo“.

Poi Costacurta ha fatto un altro riferimento allo scudetto: “Sicuramente le altre squadre stanno aiutando il Napoli in tutti i modi“. Va ricordato a Costacurta che il Napoli in 20 giornate di Serie A ha questo score: 17 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. Dunque anche senza crolli delle altre squadre ci sarebbe poco da discutere.