CORSPORT – Insigne accetta Toronto: tutto fatto, i dettagli e la firma

Lorenzo Insigne ha accettato la proposta del Toronto ed è pronto a trasferirsi in MLS, il giocatore avrà un contratto di cinque anni. Ora è tutto fatto per lo sbarco di Insigne nella Major League Soccer, il giocatore del Napoli ha scelto Toronto come sua squadra del futuro, lo scrive Corriere dello Sport. Negli ultimi giorni sembrava ci fosse qualche tentennamento, ma alla fine Insigne ha preso la sua decisione di accettare l’offerta dagli USA. Offerta che è molto importante, anche se considerata la tassazione sul reddito, della quale aveva parlato Giovinco.

Insigne-Toronto: tutte le cifre dell’affare

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul passaggio del giocatore del Napoli in MLS: “Giocatore in scadenza il 30 giugno 2022 senza accordo per prolungare il contratto con la squadra della sua vita: cose di calcio. Mentre cosa di soccer è l’offerta del Toronto: quinquennale da 15,5 milioni di euro lordi a stagione compresi i bonus. La

Mls comincerà a marzo e a breve dovrà formalizzare, ma l’accordo c’è: si attende la firma. per Lorenzo è pronto un quinquennale da 7,75 milioni di euro annui compresi i bonus, più benefit (casa, auto, voli). Un’offerta ricca più del doppio di quella del Napoli, certo, ma i cambiamenti di vita e professionali sarebbero radicali. Le parti si mantengono in stretto contatto: i primi giorni dell’anno che verrà potrebbero essere quelli della firma“.

Insigne si trasferirà a Toronto solo a giugno del 2022, per ora resterà a disposizione di Spalletti, se non ci saranno clamorosi colpi di scena. Il giocatore è negativo al Covid 19 e quindi può tornare ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno. La presenza dell’attaccante è fondamentale per Spalletti che ha gli uomini contati. Solo nelle ultime ore si è scoperta la positività di Elmas, Lozano e Osimhen, con l’africano che però sembra aver rinunciato a partecipare alla Coppa d’Africa.