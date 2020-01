CorSport – Da Fuoriclasse a ombre: ecco chi ha deluso nel Napoli

Il momento difficile della SSCN si divide tra mercato e campo. Stanislav Lobotka tarda ad arrivare, ma ci sono anche calciatori in fase involutiva.

Il Napoli deve ritrovare se stesso. Lo ha detto Gennaro Gattuso che ha individuato nella questione mentale il problema principale di questa squadra che è scivolata nell’anonimato della classifica di Serie A. Gli azzurri non riescono a reagire, anche se contro l’Inter si è vista quantomeno una certa organizzazione di gioco. La scivolata di Giovanni Di Lorenzo, centrale difensivo per esigenza, ‘l’assist’ involontario di Manolas e l’infortunio di Meret sul tiro di Romelu Lukaku la dicono lunga. “Non può essere solo sfortuna” ha ribadito Gattuso al termine della partita, l’allenatore non vuole sentire alibi. Sa che nella squadra c’è qualcosa che non va e lo si vede anche da alcuni calciatori chiave della rosa che stentano a trovare la forma mentale migliore, trasformandosi in ombre.

I flop del Napoli: ecco i calciatori

Gettare la croce solo su alcuni calciatori appare quantomeno irrispettoso, dato che il problema del Napoli è generalizzato. Eppure ci sono quei calciatori da cui ci si attende di più, perché hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Corriere dello Sport parla di un Fabian Ruiz che si è “ritrovato da fenomeno spagnolo e internazionale a capro espiatorio d’una involuzione collettiva della quale è diventato il simbolo: in tre mesi, quel talento – un enfant prodige – s’è trasformato in reietto e porta in sé anche limiti che non gli appartengono, perché tra le tante cose che sa fare non rientra la capacità di organizzare un centrocampo a tre“. Tra chi si è eclissato c’è anche Kostas Manolas la “combinazione con Koulibaly non ha prodotto esaltanti serate e però s’è perduto anche da solo“. Nel momento difficile dei calciatori del Napoli c’è anche Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli.