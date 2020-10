Napoli – Az Alkmaar è la sfida di Europa League di giovedì alle 18.55, Gennaro Gattuso può cambiare ruolo a Victor Osimhen.









Potrebbe esserci una sorpresa nella formazione del Napoli che sfida l’Az Alkmaar in Europa League, il tecnico sta pensando a Osimhen in una posizione diversa da quella di attaccante centrale. Fino ad ora il nigeriano è stato autentico protagonista di questo inizio di stagione del Napoli. Ha messo a segno un solo gol, ma i suoi numeri sono già impressionanti. A 21 anni riesce a cacarsi da solo sulle spalle il peso dell’attacco e gioca con un felicità e gioia che sul campo fanno la differenza. Difficile rinunciare ad Osimhen in questo momento, lo sa anche Gennaro Gattuso che sta cercando qualche soluzione alternativa nella sfida contro gli olandesi.

Così in Europa League Osimhen potrebbe essere di nuovo in campo, magari però non nel suo solito ruolo. Secondo quanto rivela Corriere dello Sport il nigeriano potrebbe esser schierato sulla trequarti. Questo prevede l’inserimento di Petagna dal primo minuto. L’attaccante ex Spal ha tantissime possibilità di giocare da titolare, anzi è quasi sicuro che partirà dal primo minuto. Il tecnico del Napoli sta pensando allora di dare un turno di riposo a Dries Mertens. Sicuramente avranno un posto da titolare Meret e Maksimovic, così come Mario Rui. A centrocampo c’è spazio per Lobotka, pronto a prendere il posto di Bakayoko che non è ancora al top della condizione fisica.

Insigne è recuperato ma è da capire se verrà convocato per la gara di Europa League, match in cui Osimhen potrebbe cambiare ruolo. Gattuso ha in testa questa soluzione perché pensa che con Petagna in campo si possano aprire spazi per gli inserimenti del nigeriano. Con l’Az Alkmaar potrebbe partire questo ‘esperimento’ che ha può portare ad una nuova soluzione tattica per il Napoli.