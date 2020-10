Napoli-Az Alkmaar: rinvio possibilità remota, ecco la situazione

Il rinvio di Napoli-Az Alkmaar resta una possibilità ma al momento remota, nel gruppo squadra degli olandesi ci sono 9 positivi.









Le ultime notizie sulla sfida di Europa League Napoli-Az Alkmaar, parlano di un rinvio ancora possibile ma non probabile. Secondo Corriere dello Sport il “mini-focolaio scoppiato venerdì, con l’annuncio di nove casi di Coronavirus tra dirigenti e calciatori di prima squadra e giovanili, non ha avuto conseguenze sul cammino stagionale dell’Az Alkmaar. I giocatori prima della sfida saranno sottoposti a un nuovo giro di tamponi con risultati immediati prima della partenza per Napoli. La Uefa sta monitorando la situazione, fa lo stesso il club azzurro, prudente dopo quanto accaduto contro il Genoa“.

Al momento l’attenzione su Napoli-Az Alkmaar è altissima ma il rinvio non è un’opzione imminente. Gli olandesi sono iper controllati e questo fino ad ora non ha bloccato l’attività della squadra nelle competizioni nazionali. Se non dovessero insorgere altri problemi allora la partita si giocherà regolarmente. Il match tra Napoli ed Az Alkmaar è in programma giovedì alle or e18.55 e sarà la prima sfida europea di questa stagione. Gennaro Gattuso vuole fare bene anche in Europa, cercando di andare più avanti possibile in una competizione che sembra alla portata del suo Napoli.