Napoli: report allenamento, Insigne punta l’Az Alkmaar

Buone notizie dal report dell’allenamento del Napoli, dato che Lorenzo Insigne sta bene e punta ad esserci con l’Az Alkmaar.









L’infortunio di Lorenzo Insigne contro il Genoa sembra acqua passata, l’Az Alkamaar è la nuova prospettiva: questo fuoriesce dal report dell’allenamento di oggi. Ottime notizie per Gennaro Gattuso che sta ritrovando il talento napoletano, in grado di assicurare qualità e quantità sulla fascia sinistra in attacco. Contro l’Atalanta Lozano non ha fatto sentire la sua mancanza, ma è certo che recuperare un giocatore fondamentale come Insigne è tanta roba. Il capitano del Napoli lavora dura al training center di Castel Volturno per essere al meglio della condizione. L’obiettivo è esserci per la gara di Europea League e visto l’andamento può essere sicuramente convocato.

Il report dell’allenamento di oggi viene riportato dal sito della SSCN che scrive come Insigne abbia svolto l’intera seduta col gruppo. Insomma un segnale importantissimo che può portare il calciatore verso la convocazione. Insigne vuole essere con l’Az Alkmaar e dare il suo contributo alla causa europea del Napoli. La sfida di Europa League, si giocherà giovedì allo stadio San Paolo di Napoli alle 18.55 e la convocazione di Insigne è una possibilità più che concreta per Gennaro Gattuso.