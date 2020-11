Corriere dello Sport descrive la delusione di Aurelio De Laurentiis patron della SSCN che ha visto bocciato il ricorso per Juve-Napoli.

Nemmeno il secondo grado di giudizio ha fatto cambiare idea ai giudici, la Corte d’Appello federale ha respinto il ricorso presentato dal Napoli per il match non giocato contro la Juventus. Il club azzurro era stato fermato in Campania dall’Asl locale dopo i due casi di coronavirus che avevano colpito Zielinski ed Elmas. Nonostante l’imposizione dell’autorità sanitaria i giudici della giustizia sportiva hanno addirittura fatto una ‘cazziata’ al Napoli. Tra le motivazioni addirittura si legge che il club si sarebbe mosso per evitare di giocare quel match. Quanto scritto dal giudice Sandulli non è stato per nulla condiviso dalla società che si è fatta sentire attraverso un comunicato ufficiale.

Tanta la delusione di Aurelio De Laurentiis che viene descritta da Corriere dello Sport: “E magari, rileggendo le motivazioni d’una sentenza che spruzza acidità da ogni riga, gli è venuta la tentazione di rimpiangere Los Angeles, Hollywood e Angelina Jolie: ma stavolta non c’erano scooter in zona, altrimenti, va da sé, ci sarebbe salito di nuovo su, per allontanarsi da quelle sei pagine alle quali, soffocando la propria natura, Aurelio De Laurentiis ha risposto pubblicamente con un comunicato stampa privo di acidità e denso di rigore“.