Corriere dello Sport: ombre sul primo gol di Ronaldo, c’era un fuorigioco

La moviola di Juve-Cagliari viene analizzata da Corriere dello Sport che segnala un fuorigioco sul primo gol di Ronaldo.

Sul primo gol di Ronaldo in Juve-Cagliari c’è un fuorigioco di Morata, lo segnalata Corriere dello Sport che analizza la moviola del match e scrive: “Regolari i due gol di Ronaldo. Sul secondo nessuna ombra (lo tiene in gioco Pisacane sul colpo di testa di Demiral), sul primo c’è da analizzare la posizione di Morata, oltre i difensori del Cagliari sul tiro di CR7 e forse davanti a Cragno, che pure non si lamenta e dunque non è stato disturbato dallo spagnolo“.

Dopo la vittoria col Cagliari i quotidiani stanno già incensando la Juventus di Pirlo che viene segnalata in ottima forma, ma soprattutto con un Cristiano Ronaldo i cui numeri vengono analizzati al microscopio per trarne qualsiasi dato significativo.