L’infortunio di Victor Osimhen viene analizzato da Corriere dello Sport, a rischio la gara di Serie A Napoli-Milan.









Tornerà in Italia per farsi controllare dallo staff medico azzurro, ma la presenza di Victor Osimhen per il match con il Milan è in dubbio. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

La presenza di Victor Osimhen nella partita con il Milan, in programma al San Paolo tra una settimana, è a rischio. Le prime radiografie al braccio e al polso a cui è stato sottoposto poche ore dopo, tra l’altro, hanno evidenziato forti contusioni alla spalla e al braccio ed escluso fratture, ma per avere un quadro più chiaro, e dunque per andare in profondità e soprattutto al di là degli ematomi, il Napoli attende l’esito della risonanza eseguita ieri sera a Lagos. Sarà questo l’esame decisivo: quello della serenità.

Napoli-Milan: Osimhen rientra in Italia

Nel frattempo, considerando che Victor è a riposo e che dunque martedì non potrà giocare la seconda sfida in trasferta con la Sierra Leone a Freetown, il club azzurro sta lavorando sul suo rientro anticipato: magari proprio martedì o al massimo mercoledì. Il modo migliore sia per valutare lo stato dell’infortunio e il miglior percorso riabilitativo, sia per quantificare i tempi del suo recupero. Fondamentale: tra sette giorni arriva il Milan e il 29 tocca poi alla Roma. Ovvero, il primo spartiacque del campionato del Napoli. Fermo restando che le prime radiografie hanno escluso fratture, e dunque problemi ulteriori, se alla fine le previsioni di Roth risulteranno fondate allora Osimhen potrebbe saltare sia la partita della prossima domenica con il Milan, sia quelle del 26 novembre con il Rijeka in Europa League e del 29 novembre con la Roma (tutte al San Paolo). Prima di riavere Victor in sede, e dunque prima di controllarlo in presa diretta e di cominciare il ciclo terapico, il Napoli preferisce ovviamente non sbilanciarsi e di limitarsi a ritenerlo in dubbio per la sfida con i rossoneri di Ibra.