Corriere dello Sport – Mertens a vita al Napoli, il belga deve riemergere

Dries Mertens vuole il Napoli a vita, chiudere la carriera in azzurro nella città che lo ha adottato, ma deve superare il momento di difficoltà. L’attaccante belga nella scorsa stagione non è stato il solito folletto brillante, capace di infiammare lo stadio, complice anche gli infortuni che lo hanno fermato. In questo momento Mertens sta ancora recuperando da un’operazione alla spalla, che è stato uno dei problemi della scorsa stagione.

Ed allora Mertens prova a rimettersi in carreggiata, lo aspetta il Napoli, lo attendono Spalletti ed i tifosi. Perché il belga è un valore aggiunto, calciatore sontuoso che può fare sempre la differenza. Ma ha la necessità di superare le difficoltà. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport.

In questo stato di precarietà vivrà Dries Mertens, che sul terrazzo della propria casa di Palazzo Donn’Anna avvertirà, ancora prima che si esaurisca il suo mandato, la nostalgia di questi nove anni ineguagliabili: nel suo rinnovo, maggio 2020, ci finì pure un’opzione, il tentativo romantico di costruirsi un finale di carriera esclusivamente azzurro, ma per evitare che la storia (con dentro i suoi 135 gol) finisca a giugno, dovrà riemergere dalle brume che l’hanno assorbito.

