Barcellona-Napoli a porte aperte nonostante l’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus è uscita dai confini Italiani e sta invadendo tutta l’Europa. In Spagna due gare di Champions league saranno giocate a porte chiuse con l’avallo della UEFA: Valencia-Atalanta e Inter-Getafe.

La notizia è stata resa pubblica con comunicato sul sito ufficiale della federazione europea.

In casa blaugrana resta la fiducia di giocare la gara degli ottavi di finale di Champions Legaue Barcellona-Napoli a porte aperte. Sul sito della società catalana sono tornati in vendita i biglietti.

Dopo alcuni giorni di stop, è possibile acquistare il tagliando per assistere alla sfida di Messi e compagni contro gli uomini di Gattuso.

A dare forza a questa ipotesi anche le parole del capo del Consiglio superiore dello sport spagnolo. Irene Lozano ai microfoni dei media spagnoli ha affermato: “Se la partita tra Barcellona e Napoli fosse in programma domani, si giocherebbe in totale normalità”.

Se Barcellona-Napoli viaggia verso le porte aperte in serie A la situazione peggiora. La sospensione non è solo un’ipotesi come ha spiegato l’ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino:

“Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente. Gli scenari sono imprevedibili, ci dobbiamo preparare anche a ipotesi peggiori: se quello che è successo a squadre di Serie C succede anche a quelle di Serie A cosa facciamo? Nel momento in cui il calcio si svolge senza pubblico è uno spettacolo che viene svilito ed è una penalizzazione per tutti, ma ci dobbiamo adeguare alle misure che sono state prese per non sospendere le attività e per indicare che la vita continua. Non ci stiamo rendendo conto che stiamo entrando in un percorso come quello dei film apocalittici, che ci può vedere protagonisti: il governo prima o poi potrebbe sospendere il campionato, in paesi come la Cina è successo”.