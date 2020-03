La Lega di Serie A ha diramato il calendario ufficiale per i recuperi e le programmazioni tv della 6a e 7a giornata di ritorno del campionato.

Con un comunicato ufficiale la Lega decide date, orari ed emittenti per le gare di recupero di Serie A di saltate per l’emergenza coronavirus. Juventus-Inter confermata domenica sera nel nuovo calendario, mentre non ci sarà nessuna partita il sabato.

Recuperi 6a gara di ritorno: ecco il calendario

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

Mercoledi 18 marzo 2020 ore 18.30 Hellas Verona-Cagliari (Dazn)

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 Torino-Parma (Sky)

Per Inter-Sampdoria, invece, bisognerà attendere perché secondo quanto riferisce la Lega sarà “riprogrammata nella rima data utile”. L’Inter così come il Napoli, la Juventus ed il Milan devono recuperare anche la gara di Coppa Italia. Le sfide si sarebbero dovuto giocare tra mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo, ma sono saltate sempre per l’emergenza coronavirus che sta interessando l’Italia, in particolare il Nord del paese.

Nuovo calendario Serie A, ecco le date per la 7a di ritorno:

Domenica 8 marzo 2020

ore 12.30 Parma-Spal (Dazn)

ore 15.00 Milan-Genoa (Dazn)

ore 15.00 Sampdoria-Hellas Verona (Sky)

ore 18.00 Udinese-Fiorentina (Sky)

ore 20.45 Juventus-Inter (Sky)

Lunedì 9 marzo 2020

ore 18.30 Sassuolo-Brescia (Sky)

Dunque domenica prossima si giocheranno i recuperi per la 7a giornata di ritorno, mentre tutte le altre squadre di Serie A non andranno in campo. Il Napoli non dovrà giocare nel fine settimana e continuerà ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato. Per fronteggiare il rischio contagio le partite saranno giocate a porte chiuse fino al 3 aprile. In questo periodo il Napoli avrà l’opportunità di recuperare qualche giocatore dall’infermeria. In particolare lo staff medico del Napoli proverà a recuperare sia Alex Meret che Kalidou Koulibaly. Portiere e difensore hanno due problemi diversi ed anche oggi non si sono allenati completamente con il gruppo. Il periodo senza partite potrebbe dare la possibilità a Gattuso di averli entrambi a disposizione per il prossimo match.