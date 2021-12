Coppa Italia, Napoli-Fiorentina agli ottavi: Data e orario del match del Maradona

Sarà la Fiorentina a sfidare il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Italiano, batte il Benevento 2-1 grazie ai gol di Milenkovic e Sottil. A Caserta non basta la rete di Moncini, che riapre la partita ma che non è sufficiente per la rimonta.

COPPA ITALIA FIORENTINA-NAPOLI