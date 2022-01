Coppa Italia – Napoli-Fiorentina: le formazioni ufficiali, c’è Tuanzebe

Napoli-Fiorentina: formazioni ufficiali del match di Coppa Italia: Spalletti punta su Ghoulam, Tuanzebe titolare, c’è Mertens. Il tecnico del Napoli deve fare i conti ancora con qualche assenza di troppo, mentre Italiano si può permettere di scegliere tra i vari calciatori a disposizione. Sarà sicuramente una sfida complicata per entrambe le formazioni, anche perché tutti e due gli allenatori non vogliono mollare nulla e continuare il percorso in Coppa Italia.

Qui Napoli

Si diceva tante assenze per il Napoli di Spalletti: Anguissa, Ounas e Koulibaly sono impegnati in Coppa d’Africa. Mario Rui e Zielinski sono positivi al Covid 19, su questo fronte arrivano i recuperi di Lozano, Meret e Malcuit che però vanno in panchina. Fuori per infortunio Insigne, mentre Osimhen potrebbe rientrare a Bologna.

Nella formazione del Napoli c’è Ospina difesa con la novità Tuanzebe centrale con Rrahmani, riposa Juan Jesus; terza da titolare per Ghoulam, completa il pacchetto arretrato Di Lorenzo a destra. A centrocampo manca Anguissa e Fabian Ruiz non è ancora al meglio della forma, quindi va in panchina. Demme e Lobotka formeranno la coppia di centrali in mediana. In attacco Elmas gioca dal primo minuto al posto di Insigne infortunato, ci saranno anche Mertens e Politano dietro Petagna.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Tuanzebe, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

Qui Fiorentina

La novità assoluta di Italiano è il ritorno di Dragowski tra i pali. In difesa la linea a quattro con Milenkovic, Nastasic, Venuti e Castrovilli, centrocampo con Torreira e Duncan dal primo minuto, mentre in attacco accanto all’inamovibile Vlahovic ci saranno Nico Gonzalez e Saponara.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Napoli-Fiorentina: canale tv e streaming

La partita Napoli-Fiorentina di Coppa Italia si giocherà alle ore 18.00, sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.